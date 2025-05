Il team di The Witcher 4 ha fatto uno "spoiler" sul gioco: tranquilli, non sulla trama

Bene, sappiate che non siete affatto i soli visto che il team di CD Projekt RED è talmente focalizzato su The Witcher 4 che per sbaglio ha usato il suo schema di controllo anche con il vecchio capitolo.

Scommettiamo che spesso vi capita di provare a far correre il personaggio con il tasto L3 per poi vedere che succede ben altro (sì, Clair Obscur: Expedition 33, parliamo di te).

La conversazione degli autori di The Witcher 4

L'informazione arriva da alcuni sviluppatori di The Witcher che hanno preso parte a un video per la celebrazione del decimo anniversario di The Witcher 3, come potete vedere poco sotto.

A un certo punto il narrative director Philipp Weber stava faticando in uno scontro con un gigante e ha realizzato che non stava usando il giusto tasto per fare le schivate. La conversazione tra i membri del team è un po' buffa:

"Come faccio a fare una vera schivata, ricordatemi, posso solo saltare?" ha chiesto Weber.

"Devi premere A", ha suggerito il capo del level design Miles Tost.

"Da quando?"

"Da sempre".

"Noooo!".

"Già".

"Sto in realtà usando lo schema di controllo di The Witcher 4... spoiler".

Ora possiamo affermare di sapere una cosa in più su The Witcher 4: i controlli non saranno identici a quelli del precedente capitoli e la schivata non è sulla A / Croce. Alle volte ci si deve accontentare di piccole cose.

Segnaliamo infine che le mod di The Witcher 3: Wild Hunt diventeranno multipiattaforma per PC, PS5 e Xbox Series X|S.