Le mod di The Witcher 3: Wild Hunt diventeranno multipiattaforma per PC, PS5 e Xbox Series X|S

In altre parole, l'ecosistema delle mod di The Witcher 3: Wild Hunt diventa ora multipiattaforma .

CD Projekt RED , celebrando il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt , ha annunciato che le mod del gioco di ruolo d'azione che chiude le avventure di Geralt diventeranno cross-platform. Non c'è una data di uscita precisa, ma è previsto per quest'anno.

Le informazioni sulle mod multipiattaforma di The Witcher 3: Wild Hunt

L'informazione arriva tramite il sito ufficiale di The Witcher, nel quale il team di sviluppo ha spiegato i dettagli noti per il momento.

Il team scrive: "Mentre celebriamo il 10° anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, siamo entusiasti di condividere alcune buone notizie per i nostri giocatori e modder! Nel corso dell'anno, pubblicheremo un'altra patch per The Witcher 3: Wild Hunt. Questo aggiornamento introdurrà il supporto per le mod multipiattaforma su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite mod.io. Creare, condividere e divertirsi con le mod sarà più facile e accessibile, poiché i giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S potranno condividere un ecosistema di modding".

Il team ci ricorda inoltre che "sebbene i giocatori di Xbox Series X|S e PlayStation 5 possano divertirsi con la miriade di mod disponibili grazie al supporto mod multipiattaforma, le mod devono essere create con uno strumento di creazione di mod come The Witcher 3: Wild Hunt REDkit su PC".

Viene anche confermato che "è necessario disporre di un account mod.io e collegarlo al proprio account CD PROJEKT RED per poter accedere al supporto per le mod multipiattaforma." Viene anche aggiunto che "i servizi di modding esistenti (Nexus Mod, Steam Workshop) possono ancora essere utilizzati, il che significa che i giocatori non devono usare mod.io per caricare e scaricare mod per The Witcher 3: Wild Hunt. Tuttavia, per accedere alle mod su console è necessario utilizzare mod.io."

Infine, sappiate che "molte mod saranno disponibili per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Tuttavia, a causa delle linee guida sui contenuti e dei criteri di selezione specifici per ogni piattaforma, potrebbe non essere possibile portare su console tutte le mod caricate su PC. Le mod disponibili su mod.io devono inoltre rispettare le Linee guida sui contenuti dei fan e l'Accordo con gli utenti di CD PROJEKT RED."

Se vi chiedete se The Witcher 3 arriverà su Nintendo Switch 2, il team ha commentato l'idea.