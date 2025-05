Il controller Xbox Electric Volt è disponibile in sconto su Amazon per un periodo limitato

Le caratteristiche del controller

Questo tipo di controller offre un'esperienza versatile. Si tratta infatti di un prodotto Wireless con tecnologia Bluetooth, quindi potrete giocare senza fili su console, ma anche su PC, tablet e smartphone Android supportati. Insieme alla colorazione sgargiante e particolare, potrete usufruire anche di una mappatura personalizzata da gestire in base alle vostre preferenze e necessità, oltre a poter collegare le cuffie compatibili tramite connettore jack da 3.5 mm.

La confezione del controller Xbox Electric Volt

Il prodotto garantisce anche una connessione immediata alla console o al PC tramite porta USB-C, mentre il vano per le batterie (AA) è incluso sul retro. Tra le altre caratteristiche troviamo un pulsante per acquisire e condividere all'istante screenshot o registrazioni, una croce direzionale ibrida e l'impugnatura antiscivolo su grilletti, parte posteriore del controller e pulsanti dorsali, per offrire un'esperienza più confortevole.

Vi ricordiamo che anche la versione Carbon Black è attualmente disponibile a un prezzo molto interessante.