Confermate le date della Milan Games Week & Cartoomics 2025, al via la vendita dei biglietti

Nelle prossime ore aprirà ufficialmente la biglietteria. Potrete acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale, a questo indirizzo , con tipologie di ticket, modalità e prezzi pensati per accogliere un numero sempre più grande di visitatori.

Dal 28 al 30 novembre 2025 torna il Milan Games Week & Cartoomics , uno degli eventi più attesi per gli appassionati di videogiochi, fumetti e cultura pop. Organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, l'appuntamento annuale promette di coinvolgere migliaia di visitatori nei suoi quattro padiglioni di Fiera Milano (Rho).

Tanti ospiti di fama internazionale

L'edizione 2025 della Milan Games Week sarà caratterizzata da un tema centrale chiamato "OnLife", che riflette il crescente intreccio tra mondo reale e digitale, e il modo in cui la tecnologia influenza la vita quotidiana in maniera così viscerale da annullare la differenza tra online e offline, di conseguenza facilitando la nascita e lo sviluppo di nuove forme d'identità, esperienza e creatività.

La key visual della Milan Games Week 2025

L'artista Marco Checchetto, noto per i suoi lavori su Spider-Man e Daredevil, ha realizzato la key visual ufficiale dell'evento, che trovate qui sopra. Come ogni anno, alla manifestazione parteciperanno ospiti di spicco del mondo del fumetto e dell'intrattenimento per incontri e conferenze. Tra i nomi confermati spiccano Brian M. Bendis (Marvel Comics, autore dell'univero Ultimate), Peach Momoko (Ultimate x-Men), Paul Azaceta (Grounded, Amazing Spider-Man)) e Lee "Jimmy" Ji-Min (Navillera), oltre a Hitoshi Sakimoto, compositore di Final Fantasy Tactics, e Eric Monacelli, Executive Producer di Marvel Games.