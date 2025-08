Ryzen 5 9600X ad un prezzo choc: maxi sconto attivo su uno dei processori best buy di AMD

L'AMD Ryzen 5 9600X è un processore di fascia media della nuova serie Ryzen 9000, perfetto per chi vuole buone prestazioni sia nel gaming che nell'uso quotidiano del PC.

Vuoi aggiornare la tua configurazione e sei alla ricerca di un'occasione di mercato? Oggi, su AliExpress è presente e disponibile uno sconto in formato XL del 39% - percentuale che fa riferimento al prezzo consigliato di Amazon - sul Ryzen 5 9600X che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 173,38€ . Puoi acquistare il processore direttamente tramite questo link .

Dettagli e specifiche tecniche

Questo processore è basato sull'architettura Zen 5, più veloce ed efficiente rispetto alle generazioni precedenti. Ha 6 core e 12 thread, il che significa che può gestire bene giochi più pesanti, navigazione, streaming, lavoro da ufficio e anche un po' di editing video o foto. Non è pensato per carichi di lavoro estremi, ma si comporta benissimo in tutte le attività comuni.

AMD Ryzen 5 9600X

La frequenza base è di circa 4,4 GHz e può arrivare fino a 5,4 GHz in modalità Turbo, offrendo ottima reattività quando serve più potenza. È compatibile con le schede madri AM5 e supporta le tecnologie più recenti come DDR5 e PCIe 5.0, rendendolo un processore moderno e pronto per il futuro.