The Witcher 4 uscirà nel 2026? CD Projekt RED dà una risposta chiara

The Witcher 4 non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa, ma a quanto pare è meglio prepararsi a una lunga attesa, almeno stando alle ultime informazioni condivise da CD Projekt RED durante l'ultimo meeting con gli azionisti.

Le parole del CFO di CD Projekt RED

Inizialmente Nielubowicz ha affermato: "Anche se non prevediamo di pubblicare The Witcher 4 entro la fine del 2026, siamo comunque spinti da questo obiettivo finanziario".

Successivamente il CFO ha preferito dare indicazioni più precise, aggiungendo: "Non abbiamo ancora intenzione di annunciare la data precisa di lancio del gioco. Tutto ciò che possiamo condividere ora per dare maggiore visibilità agli investitori è che il gioco non sarà lanciato entro i tempi del primo obiettivo per il programma di incentivi, che termina il 31 dicembre 2026".

CD Projekt aveva dichiarato che The Witcher 4 è entrato nel pieno della produzione a novembre dello scorso anno. Considerando i tempi di sviluppo medi dei giochi tripla A moderni, forse era fin troppo ottimistico sperare in un lancio durante il corso del 2026 e, purtroppo, ora ne abbiamo avuto la conferma.

Non si tratta dell'unica novità emersa dall'ultimo report finanziario dell'azienda polacca. Per l'occasione è stata annunciata anche una collaborazione per la creazione di un nuovo gioco con Scopely, l'azienda dietro a Monopoly Go e Pokémon Go.