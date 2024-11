The Witcher 4: Polaris è entrato in piena fase di sviluppo, rivela CD Projekt RED

Il game director Sebastian Kalemba ha annunciato che The Witcher 4: Polaris è entrato in piena fase di sviluppo, dunque CD Projekt RED ha assegnato tutte le risorse necessarie al progetto e il suo debutto si avvicina a grandi passi.

"Sono entusiasta di annunciare che Project Polaris è entrato in piena fase di sviluppo", ha scritto Kalemba. "Ci sono nuove sfide dietro l'angolo, ma grazie alle persone piene di talento e di abnegazione che mi circondano sono sicuro che insieme potremo rendere il prossimo capitolo di The Witcher un'esperienza indimenticabile. Ora non ci fermeremo più: restate in ascolto per scoprire cosa c'è sull'altra faccia della moneta!"

Lo studio polacco ha ufficializzato i lavori sul nuovo episodio nel corso del 2022, rivelando che sarebbe stato appunto Kalemba a dirigerlo e parlando anche di una serie di altri progetti legati alla medesima proprietà intellettuale, anch'essi attualmente in fase di sviluppo.