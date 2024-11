Ubisoft non vuole che vediate l'insuccesso dei suoi giochi su Steam? Starebbe chiedendo di nascondere i dati

La compagnia francese Ubisoft, da tempo, non sembra in grado di ottenere un enorme successo e, in alcuni casi, ottiene dei veri e propri insuccessi, come Star Wars Outlaws che, pur non essendo stato recepito negativamente, non sembra essere riuscito ad attirare molti giocatori, con circa un milione di unità vendute (secondo i report) rispetto ai cinque milioni previsti nel primo mese.

Anche l'arrivo su Steam non pare aver cambiato molto le cose visto che, come segnalato, il numero di utenti contemporanei non pare affatto elevato per un gioco di questo tipo (2.492 nel weekend). A Ubisoft pare inoltre non far affatto piacere che i giocatori, la stampa e possano vedere i suoi insuccessi.