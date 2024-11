Alterra sarebbe un mix tra Animal Crossing e Minecraft da parte di Ubisoft

Il gioco sarebbe attualmente in produzione presso Ubisoft Montreal , con il direttore creativo Patrick Redding al timone (in precedenza direttore creativo di Gotham Knights presso Warner Bros.). Fabien Lhéraud, che lavora in Ubisoft da 24 anni, sarà anche il produttore principale del progetto. Al momento, pare che il gioco abbia di fronte a sé ancora alcuni anni di sviluppo, quindi non è nemmeno detto che arrivi a termine.

Tom Henderson di Insider Gaming ha condiviso un nuovo report in esclusiva nel quale svela alcuni dettagli su un nuovo gioco in sviluppo di Ubisoft , il cui nome in codice è Alterra e che pare ispirato ad Animal Crossing e Minecraft.

Cosa sappiamo su Alterra

Alterra sarebbe in fase di sviluppo da circa 18 mesi e in termini di stile grafico utilizzerebbe i voxel. Questo gioco è nato in seguito alla cancellazione di un altro progetto in sviluppo da circa quattro anni.

Alterra è descritto come una simulazione sociale ispirata ad Animal Crossing che vedrà i giocatori abitare un'isola dove sono presenti dei PNG interagibili chiamati Matterlings. In base a quanto indicato, i giocatori potranno lasciare la loro isola natale e andare in altri mondi, che propongono diversi biomi, diversi tipi di Matterlings, nemici, materiali e altro ancora, dove saranno anche in grado di interagire con altri giocatori.

Il gioco dovrebbe proporre qualcosa di simile alle meccaniche di costruzione di Minecraft, permettendo ai giocatori di costruire ciò che vogliono con i materiali raccolti. Le immagini inviate a Insider Gaming indicano che i Matterlings hanno un design simile a quello dei Funko Pop, con teste di grandi dimensioni, e sono ispirati ad animali di fantasia e del mondo reale. I Matterling avranno anche diverse varianti per ogni specie, con diversi tipi di vestiti: nel corso del supporto del gioco dovrebbero essere aggiunti altri stili alternativi di Matterling.

Ovviamente questo è un report e non informazioni: per quanto Henderson sia una fonte affidabile, dobbiamo considerare tutto come un rumor al momento.