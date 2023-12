The Witcher 4: Polaris, abbiamo intervistato il Game Director Sebastian Kalemba

Entrate nella vostra Quadra Sport e imboccate una delle tante strade che portano fuori da Night City. Dopo aver guidato per chilometri, nella notte e senza una meta, il cuore vi condurrà lì dove tutto è cominciato, in quel Continente che da anni non visitiamo più. Dopo l'esperienza maturata con Cyberpunk 2077, piena di alti e bassi come le montagne russe di Pacifica, CD Projekt ha annunciato il ritorno sulla serie di The Witcher, con il progetto oggi noto con il nome in codice Polaris. A supervisionarlo in qualità di Game Director c'è Sebastian Kalemba, veterano dell'azienda e che in passato ha ricoperto il ruolo di Head of Animation per Cyberpunk 2077. "Tutti pensano che l'animazione sia qualcosa di estremamente tecnico e asettico, tutto lavoro di software. In realtà il modo in cui si muove un personaggio, la potenza dei gesti, la destrezza nel maneggiare le armi, la delicatezza delle espressioni, tutto diventa un unico, grande strumento con cui si racconta una storia. Quindi, anche se in quel momento sei un semplice animatore, devi dialogare costantemente con tutti: con chi scrive la storia, che si occupa del sistema di combattimento, con il direttore del doppiaggio. Ho imparato in breve tempo ad ascoltare tutti e a mantenere aperto il dialogo tra i vari reparti. Per questo motivo credo che lo step successivo sia stato proprio ricoprire il ruolo di Game Director." Questo quello che dice Kalemba in un panel tenutosi durante la scorsa Milan Games Week. Abbiamo avuto modo di approfondire con una successiva intervista a tu per tu con lo sviluppatore, una chiacchierata davvero piacevole nella quale si è parlato della visione e del metodo adottato dal team di CDP, prima con Cyberpunk 2077 e con The Witcher 4: Polaris ora.

Sviluppare un passo alla volta Sebastian Kalemba Una piccola novità in casa CD Projekt Red è l'AnsweRED Podcast, fresco di pubblicazione al momento della nostra intervista, e per cui Kalemba è davvero entusiasta. "Tempo fa avevo proposto al nostro team di pubbliche relazioni un format che fosse più professionale e indirizzato ad un pubblico interno all'industria. Circa sei, sette mesi hanno pensato ad un'evoluzione del format AnsweRED. Lì ci siamo sempre occupati di rispondere semplicemente alle domande del pubblico mentre il podcast è pensato per affrontare argomenti specifici legati allo sviluppo, e fornire informazioni utili sia agli addetti ai lavori sia a chi desidera lavorare nell'industria in futuro". In questo primo episodio viene detta una cosa che ci colpisce particolarmente, ovvero che prima ancora di scrivere una vera e propria trama è necessario definire quelli che sono i pilastri emotivi della storia. Abbiamo chiesto a Kalemba di approfondire questo con noi, rispetto alle avventure passate e future dello Strigo. "L'obiettivo è rispondere in modo esaustivo alla grande domanda, al Perché. Di solito lo si fa definendo tre paletti diversi. Il primo è quello più esterno, più leggibile, il perché la storia si dipana in quel modo. Il secondo è più interno, il motore, solitamente identificabile con la caratterizzazione del protagonista e dei personaggi; il terzo è quello più metanarrativo, che mi piace identificare come il segno che la storia lascia su chi la fruisce, come ti cambia quell'avventura dopo averla portata a termine". Da qui viene spontaneo chiedere allo sviluppatore, definiti questi paletti introduttivi, come si procede con un progetto delle dimensioni di Polaris. "Parliamo di un processo che si svolge sempre un passo alla volta, perché per procedere devi essere sicuro che i passi successivi saranno sostenuti da ciò che è stato costruito fino a quel momento. Vanno create anzitutto delle fondamenta che siano chiare e condivise da tutto il team. Tutti devono sapere che tipo di gioco si sta realizzando, perché dopo andrà gestito il contributo giornaliero di quasi 400 persone. Queste fondamenta condivise sono anche ciò che aiuta a ritrovare la strada nel momento in cui ci sentiamo persi". Qui Kalemba si lancia in un discorso estremamente appassionato, da grande fan, riguardo all'adattamento cinematografico di Dune a opera di Denis Villeneuve. In un'intervista, il regista ha ammesso di aver affrontato numerose crisi durante la stesura della sceneggiatura del film e di aver ritrovato il sentiero dorato tornando alla fonte originale, ovvero i libri di Frank Herbert. "È qualcosa che anche noi facciamo nello sviluppo di The Witcher e credo sia ciò che rende i nostri prodotti coerenti con sé stessi." Abbiamo scoperto che il Director di The Witcher è un grande fan di Dune Non è una sorpresa apprendere quante siano le figure attive all'interno di CDPR, e pensare che quotidianamente ci siano centinaia e centinaia di persone al lavoro su un singolo progetto fa un po' impallidire. Per questo eravamo curiosi di sapere quale fosse la posizione del Director sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e sul potenziale aiuto che questa può fornire. "Attualmente non ci stiamo avvalendo di nessun software o tool a base IA. La cosa più importante è mantenere l'identità del progetto solida e coerente con quello che abbiamo fatto finora. Sono certo, e questa è la mia opinione personale, che a un certo punto l'intelligenza artificiale diventerà qualcosa di uso comune, una consuetudine nell'industria videoludica, e non credo nemmeno di avere il timore di questo. Nella mia testa si configura più come uno strumento al quale noi ci adatteremo, piuttosto che diventare una soluzione ad un problema: un'intelligenza artificiale del resto può portare a termine un compito, può soddisfare una richiesta ma non sarà mai in grado di rispondere al Perché di cui parlavamo prima, è una cosa che solo gli esseri umani possono fare".