Final Fantasy Tactics Remaster: ci sono speranze? Il director le infrange

Matsuno ha scritto: "Attualmente, non ci sono piani per una remaster . Inoltre, devi inviare le tue richieste a Square Enix, non a me. Grazie per la comprensione."

Le precedenti dichiarazioni di Matsuno

Come vi avevamo segnalato a giugno 2023 e come potete vedere nel post di X qui sopra, Matsuno aveva precedentemente risposto a un utente affermando: "se dovessimo fare una remaster", parole che subito avevano scatenato l'eccitazione di fan, che speravano che Square Enix stesse prendendo in considerazione la cosa.

Per il momento pare che non sia così. Ovviamente è possibile che Matsuno sia costretto a negare pubblicamente perché Square Enix non vuole svelare l'esistenza di una remaster di Final Fantasy Tactics, ma in tal caso sarebbe stato molto più semplice per il director non dire nulla, invece di infilarsi da solo in una situazione scomoda.