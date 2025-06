Final Fantasy Tactics Remaster potrebbe essere uno degli annunci dello State of Play

Lo State of Play del 4 giugno sarà in pratica l'evento di apertura della settimana del "non E3", guidata da eventi come il Summer Game Fest e l'Xbox Games Showcase, e gli appassionati non vedono l'ora di scoprire quali saranno i giochi per PlayStation (e non solo, in alcuni casi) che troveranno spazio sul palco digitale di Sony.

L'allusione a Final Fantasy Tactics di Schreier

Schreier ha condiviso infatti un paio di post su Bluesky, come potete vedere qui sotto, che recitano come segue: "giusto per dire, Final Fantasy Tactics è uno dei più grandi giochi mai creati" e, rispondendo a un fan che dichiara di star attendendo il remake, precisa chi si tratta di una "remaster".

Dobbiamo forse considerare forse questa dichiarazione come una conferma che il videogioco sarà mostrato allo State of Play? Ovviamente no, visto che Schreier non ha dichiarato questo ma ha solo fatto un ovvio accenno alla possibilità, considerando il contesto. Ciò che possiamo fare è prendere in considerare questa possibilità, soprattutto considerando che Yasumi Matsuno (director e sceneggiatore del videogioco originale per PlayStation) ha condiviso il tweet dello State of Play.

Il repost di Yasumi Matsuno

Ricordiamo che Final Fantasy Tactics Remaster non è mai stato annunciato ufficialmente ma da anni se ne parla poiché è stato parte di un leak di Nvidia che includeva molti giochi poi realmente pubblicati.

Non ci resta che attendere, ma nel frattempo possiamo segnalarvi che c'è un altro potenziale videogioco che potrebbe fare la comparsa durante lo State of Play: si tratta di un nuovo God of War, che pare però un progetto diverso da quello che i fan della serie potrebbero aspettarsi.