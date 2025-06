Heroes of the Storm festeggia il 10° anniversario con regali per i fan, anni dopo la fine dello sviluppo

Cosa è stato aggiunto a Heroes of the Storm per il decimo anniversario

Tramite il blog ufficiale, Blizzard ha annunciato che tutti i 90 eroi giocabili di Heroes of the Storm saranno gratuiti per tutti i giocatori fino al 15 giugno, ma non è tutto: chiunque si colleghi al videogioco entro tale data otterrà anche un premio speciale, ovvero due ritratti per il profilo giocatore a tema con il decimo anniversario per dimostrare ora e per sempre che voi c'eravate.

Come già detto, viene introdotta anche una nuova skin, ovvero un nuovo costume che cambia l'aspetto di Thrall: il nome di questo contenuto è "Gear Head Thrall" e mostra il personaggio con uno stile cel-shading e una serie di elementi che richiamano anche Warcraft, altro gioco di Blizzard che ha da poco festeggiato il 30esimo anniversario.

Lo sviluppatore suggerisce anche che non è l'unica skin in arrivo all'interno di Heroes of the Storm: al momento però non abbiamo idea di quali altri personaggi potrebbero "rifarsi il look" e visto l'ampio roster è impossibile anche solo tirare a indovinare. Infine, Blizzard ha introdotto qualche aggiornamento minore correggendo dei bug e modificando la gittata minima: sono piccoli dettagli, ma anche se in modo irregolare Blizzard ha continuato a fare modifiche di questo tipo negli ultimi anni, pur avendo terminato lo sviluppo di grandi contenuti nel 2022.