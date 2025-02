Bobby Kotick ammette che il film di Warcraft è stata un'idea terribile: “uno dei peggiori che abbia mai visto”

Warcraft - L'Inizio è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2016, ottenendo aspre critiche dai fan e un poco invidiabile punteggio del 29% sul sito aggregatore di Rotten Tomatoes. Non è andato in perdita, dato che comunque ha incassato circa 439 milioni di dollari a fronte dei 160 milioni di dollari necessari per la produzione, ma chiaramente non ha raggiunto gli obiettivi prefissati da Activision Blizzard. Al tempo stesso ha sottratto tempo e risorse al team al lavoro su World of Warcraft causando un ritardo nello sviluppo di espansioni e patch. Insomma, un fallimento su quasi tutta la linea.

Durante un podcast di Grit, Bobby Kotick ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera come CEO di Activision Blizzard, costellata di tanti successi, ma anche da alcuni progetti disastrosi. Tra questi rientra, per sua stessa ammissione, anche l 'adattamento cinematografico di World of Warcraft , che ha definito come " uno dei peggiori film che abbia mai visto" .

Il film di Warcraft e l'allontamento di Chris Metzen

Kotick ha svelato che il film era nato grazie a un accordo siglato prima che Activision acquisisse Blizzard e che lui riteneva che il progetto fosse "un'idea terribile" fin dall'inizio, nonché una delle cause dell'abbandono del veterano Chris Metzen, una delle figure chiave dietro i franchise di Warcraft, Starcraft e Diablo.

Bobby Kotick, l'ex CEO di Activision Blizzard

"Ha richiesto molte risorse e li ha distratti (il team di Blizzard, ndr)", ha detto Kotick. "Pensate a tutte queste persone che fanno videogiochi per vivere, e ora hanno la possibilità di fare un film, e stanno aiutando con il casting e sono sul set ed è solo un'enorme distrazione. Le nostre espansioni erano in ritardo, le patch non venivano fatte in tempo e... il film era terribile, uno dei peggiori film che abbia mai visto".

"Metzen credo l'abbia presa molto sul personale, non voleva lavorare e se n'è andato", dice Kotick. "Qualche anno fa l'ho chiamato e l'ho implorato.... "Per favore, torna". Aveva visto i piani di due espansini di World of Warcraft e mi ha chiamato per dirmi che non andavano bene, che dovevano essere rifatti, e io gli ho detto di venire a farle. Per me è il cuore e l'anima dell'azienda".

Metzen successivamente è tornato in Blizzard nel 2022, portando a un periodo florido per Warcraft, con aggiornamenti regolari ed espansioni di qualità. Difficile dare il merito a una singola persona in un team di decine o centinaia di persone, ma Kotick lo ritiene un elemento chiave.

"Volevo solo che facesse le sue cose, e l'ultima espansione aveva la sua firma dappertutto, è eccellente, e la prossima sarà grandiosa".

Nella stessa intervista Kotick ha parlato anche del perché non ha mai aumentato il prezzo dell'abbonamento a World of Warcraft e di un altro pessimo investimento, ovvero l'acquisizione dello studio di Blur.