Su Steam è iniziato lo Storyteller's Festival, con tanti sconti e offerte sui giochi narrativi

Oltre alla possibilità di acquistare giochi in sconto , ci sono anche live stream con gli sviluppatori da guardare e demo da provare, per un totale di circa 400 giochi da scoprire.

Quindi, "Che tu sia un fan esperto di visual novel e giochi narrativi o un neofita del genere, lo Storyteller's Festival è l'occasione perfetta per scoprire nuovi titoli ed esplorare le illimitate possibilità della narrazione interattiva."

Steam ha avviato lo Storyteller's Festival , un evento dedicato ai giochi narrativi con tanti sconti e offerte per tutti. Stnado alla descrizione ufficiale, si tratta di un'occasione per celebrare "l'arte della narrazione, presentando una vasta gamma di visual novel e giochi narrativi che mostrano il meglio della narrativa interattiva. Dai drammi strappalacrime alle storie d'amore spensierate, questo festival ha qualcosa per tutti."

Le offerte

Lo Storyteller's Festival è stato organizzato dallo studio indie Two and a Half Studios ed è un evento gratuito a cui chiunque può partecipare con i suoi giochi, a patto che rientrino nella categoria trattata.

Due ragazze di Fragile Feelings

Tra i giochi in offerta, vi segnaliamo la visual novel Fragile Feelings di ebi-hime acquistabile per 7,67 euro invece di 12,79 euro (-40%), il gioco di ruolo d'azione 1000xRESIST di sunset visitor, acquistabile per 14,62 euro invece di 19,50 euro (-25%) e l'avventura narrativa Firework di Shiying Studio, acquistabile per 4,09 euro invece di 8,19 euro (-50%).

Naturalmente le offerte sono molte altre. Per scoprirle tutte non vi resta che partire dalla pagina ufficiale dello Storyteller's Festival su Steam. Sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro.