Per Bobby Kotick, l'acquisizione dello studio di Blur fu un pessimo affare per Activision

Bizarre, con sede a Liverpool, era molto amata dai fan dei giochi di corse, ma fu comunque chiusa nel 2011 , con l'annuncio avvenuto nel 2010. Aveva sviluppato i primi due giochi di Formula 1 per PS1, nonché Metropolis Street Racer su Dreamcast, diventato un gioco di culto per come ricostruiva le città reali. Da quest'esperienza nacque la serie Project Gotham Racing, esclusiva per Xbox e andata avanti per quattro capitoli, fino all'acquisizione di Activision nel 2007 per 67,4 milioni di dollari.

Un pessimo affare per Kotick

Per Kotick, l'acquisizione di Bizarre fu una pessima decisione a livello gestionale. In realtà il nostro non ha saputo citare nemmeno il nome dello studio o quello del suo capo, ma si è fatto capire. La faccenda è stata tirata in ballo dopo che un consulente di Kleiner Perkins, Bing Gordon, gli ha chiesto dei suoi trucchi per fare acquisizioni di successo.

Kotick ha quindi spiegato che non tutte andarono bene, parlando di "cattiva acquisizione" relativamente a una "compagnia che era, um... a Manchester, che ha fatto il gioco di guida per Xbox, e si chiamava, um..."

Project Gotham Racing è una serie molto amata su Xbox

Sì, la dichiarazione non è molto chiara e lo studio è in realtà a Liverpool e non a Manchester, ma considerando che Activision Blizzard acquisì un solo studio che si occupava di giochi di corse con sede nel Regno Unito, ci sono pochi dubbi su chi sia il soggetto della frase.

"Avevano un bravo ragazzo, che gestiva le operazioni quotidiane", ha continuato Kotick, riferendosi apparentemente al capo dello studio Brian Woodhouse, che di suo afferma di aver "negoziato e realizzato l'acquisizione di Bizarre Creations da parte di Activision" sulla sua pagina LinkedIn.

Kotick lo ha descritto come "un ragazzo brillante, come uno di McKinsey, era interessato alla pianificazione strategica", riferendosi al modello McKinsey 7-S. Tuttavia, ha aggiunto: "Sono stati 80 milioni di dollari e li abbiamo ammortizzati due anni dopo. Tutto quanto abbiamo fatto violava tutti i nostri principi. Quel ragazzo è stata una lezione costosa."

Dalle ceneri di Bizarre Creations nacque Lucid Games, cui dobbiamo Geometry Wars 3 nel 2014 e Destruction AllStars nel 2021. Nel 2023, lo studio ha annunciato che di essere al lavoro con Rare per il suppporto a Sea of Thieves.