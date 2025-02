Annunciato il ritorno di I, Robot, sviluppato dal grande Jeff Minter

Il tocco di Minter

Naturalmente Minter fornirà una sua interpretazione di I, Robot, mettendoci la sua inconfondibile firma con l'aggiunta di nuove meccaniche e di una grafica sotto acido, che assalirà gli occhi e la mente del giocatore con un caleidoscopio di colori, forme e suoni, nonché tanti lama.

I, Robot è concettualmente davvero semplice: il giocatore prende il controllo di un robot con la testa di bue che deve superare in astuzia l'occhio onniveggente per compiere la sua missione. In ogni livello dovrà capovolgere tutte le caselle della mappa per poter passare alla successiva, evitando lo sguardo letale dell'occhio. Tra le aggiunte fatte da Minter ci sono alcuni livelli arena in cui bisogna individuare e far saltare in aria dei nemici.

I, Robot uscirà su moltissime piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR2 e Atari VCS. Sarà composto da 55 livelli, vari livelli bonus, musica procedurale e tanta follia.

Vediamo i requisiti di sistema della versione PC: