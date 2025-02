Emersa per sbaglio la prima recensione di Avowed ed è molto positiva

Finita per sbaglio online la prima recensione di Avowed, l'imminente giodo di ruolo d'azione di Obsidian Entertainment. Sarete felici di sapere che è davvero positiva, visto che si parla di un 9,5 / 10.

In realtà l'articolo non è stato pubblicato nella sua interezza, ma è apparso un estratto della recensione, con voto, sull'aggregatore OpenCritic. In effetti in questo caso non è facile stabilire chi abbia commesso l'errore, se OpenCritic o But Why Tho?, la testata che per cui Charles Hartford ha scritto l'articolo.