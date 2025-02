Il trailer di Monster Hunter Wilds dallo State of Play svela il primo mostro in arrivo dopo il lancio

Tra i tanti protagonisti che si sono avvicendati sul palco virtuale dello State of Play di Sony andato in onda questa sera non poteva mancare ovviamente Monster Hunter Wilds , dato che il debutto nei negozi è dietro l'angolo. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer , che trovate nel player sottostante.

Il lancio di Monster Hunter Wilds è alle porte

C'è spazio anche per una sorpresa: il Mizutsune sarà uno dei mostri che verranno aggiunti dopo il lancio di Wilds tramite il primo Title Update gratuito", previsto per la primavera. Il producer della serie, Ryozo Tsujimoto, ha aggiunto che, oltre a questo Leviathan, l'aggiornamento introdurrà missioni evento, ulteriori mostri e sorprese, con maggiori dettagli che verranno svelati in futuro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 febbraio per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questo fine settimana è in programma l'ultima sessione di open beta gratuita, la cui durata è stata anche estesa su tutte le piattaforme. Se non vi basta sulle nostre pagine trovate il nostro ultimo provato di Monster Hunter Wilds in vista della recensione e un video gameplay con protagonista il Nerscylla.