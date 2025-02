Monster Hunter Wilds: come è andata l'ultima caccia prima della recensione?

Ora, noi ovviamente avremmo voluto esplorare a fondo la nuova zona e descrivervela nel dettaglio, ma è abbastanza chiaro che, nonostante l'uscita imminente, Capcom abbia ancora tutta l'intenzione di tenersi qualche segreto; quindi abbiamo potuto gironzolare per questa inquietante palude ricoperta di olio solo durante due cacce predefinite, per l'esattezza quelle al Rompopolo e al Nerscylla . Impossibile dunque analizzare a dovere il terzo ecosistema, ma questo non significa che non ci siano cose da dire... i due mostri cacciati sono infatti ancora una volta eccelsi, e l'ennesima dimostrazione di quanto il team abbia curato questo nuovo capitolo nei minimi dettagli. Non bastasse, stavolta abbiamo potuto testare per un po' la modalità performance su Playstation 5, e non mancano altre chicche non sottovalutabili legate all'ultimo Capcom Showcase. Vediamo.

Monster Hunter Wilds è sulla bocca di tutti e non solo per l'enorme successo delle sue beta aperte: il gioco è chiaramente tra i più attesi dell'anno e i fan storici della saga hanno aspettative enormi, dato che si tratta sempre più chiaramente del diretto successore di World (il director, dopotutto, è ancora Yuya Tokuda). La stessa Capcom sembra essere perfettamente consapevole sia della potenziale qualità del prodotto che del suo risalto mediatico, perché negli ultimi mesi non ha lesinato né le presentazioni, né gli eventi stampa. Grazie a un ultimo tour europeo, infatti, la casa giapponese ci ha dato modo ancora una volta di provare il gioco per alcune ore, con una versione plausibilmente persino più fresca di quella che avevamo provato a Osaka , seppur ancora priva dei ribilanciamenti annunciati. Non abbiamo però provato di nuovo solo le prime ore della campagna: stavolta c'era un secondo salvataggio a disposizione, che ci ha permesso finalmente di fare qualche caccia nella mappa conosciuta col nome di Oilwell Basin .

Inquietudine selvatica

Il Rompopolo è stato il primo mostro su cui ci siamo lanciati. Affascinati dalla sua stramba forma fin da principio, volevamo davvero sapere come combattesse, ed eravamo più che mai curiosi di vedere in azione i suoi attacchi strettamente legati alla capacità di usare del gas esplosivo. L'atmosfera di Wilds è, almeno in parte, abbastanza atipica per un Monster Hunter: al di fuori delle due mappe iniziali, è chiaro come Capcom abbia voluto dare forma a un mondo più alieno, inquietante e angosciante rispetto al solito, e sia la Oilwell Basin che i mostri che la popolano sottolineano questa volontà. Proprio il Rompopolo sembra essere uno degli esempi più lampanti di questa direzione, dato che si tratta di una Viverna Bruta, eppure il suo look è così atipico da farlo sembrare una sorta di strana mescolanza tra una zanzara, una mantide religiosa, e un... divanetto gonfiabile. Eppure questa ricercatezza estetica è strettamente correlata sia a come il mostro si muove e combatte, sia alle meccaniche della sua caccia.

Sappiamo che il Rompopolo sembra inquietante, ma una volta avvicinato è quasi... carino? Vederlo sgonfiarsi mentre lo si mena fa male al cuore

Questo strambo nuovo bestione è, in pratica, ricoperto di cuscinetti ripieni di gas, che può iniettare nel terreno per creare bolle esplosive dall'area davvero subdola (sembrano piccine, ma l'onda d'urto non va sottovalutata). I cuscinetti lo proteggono dai danni, ma non sono pieni all'infinito e il giocatore può sgonfiarli a suon di sonore mazzate. Quando il mostro viene sgonfiato parzialmente può continuare a usare il suo gas, tuttavia deve anche periodicamente usare il pungiglione per recuperare gas dal terreno, e ciò può sia renderlo vulnerabile che variare i suoi schemi d'attacco. In base alla sua aggressività, quindi, può sia attivare piccoli gruppi di bolle esplosive che grossi botti ad area, con una varietà di opzioni che ci ha sinceramente sorpreso. Non solo, ancora una volta sembra esserci una interazione specifica tra il Rompopolo e la mappa in cui si trova: con un certo attacco il nostro può far esplodere l'olio circostante e ricoprirsi interamente della sostanza; non abbiamo potuto confermare se ciò amplifichi in qualche modo i danni da fuoco delle armi elementali, ma, considerando che è possibile infiammare l'olio con queste ultime, non saremmo sorpresi della cosa.

Il Rompopolo è perfettamente integrato nella sua mappa, deve costantemente rifornirsi di gas e può sporcare se stesso e chi lo circonda di petrolio con facilità

La possibilità di "sgonfiare" il Rompopolo sottolinea anche quanto si siano evolute le aree tridimensionali colpibili dei mostri in questo nuovo Monster Hunter, dato che i cuscinetti del mostro reagiscono ai danni subiti e dopo un po' iniziano a diventare pelle cadente che mostra il suo scheletro reale (più simile effettivamente a una sorta di raptor). Picchiate il povero bestio abbastanza a lungo e ovunque e lo vedrete diventare un ammasso stordito di pelle cadente, a malapena in grado di muoversi per svariati secondi. Non bastasse, questo allegrone gonfiabile è anche velenoso, ma può applicare quello status solo con il fiato; i suoi attacchi con becco, coda e artigli sono invece generalmente botte improvvise, dal raggio limitato e non particolarmente pericolose. Insomma, nel complesso? Una caccia che ci è piaciuta da morire, perché, nonostante si tratti di un mostro piuttosto facile da eliminare, il Rompopolo è incredibilmente carismatico e ben inserito nel suo ecosistema. Sembra davvero una creatura che potrebbe vivere serenamente in una mappa zeppa di petrolio e tutto ciò che fa è coerente con l'ambiente circostante; inoltre le sue peculiarità, la varietà delle mosse, e i suoi strani punti deboli sgonfiabili dimostrano come Capcom sia riuscita a rendere anche cacce non troppo impegnative e dir poco spassose, una cosa che già avevamo notato con il "rifacimento" del Congalala e col Lala Barina nella prova precedente.