Al Comicon Napoli 2025 ci saranno Yuji Horii e tanti altri ospiti

Yuji Horii sarà presente al Comicon Napoli 2025 insieme a tanti altri ospiti che renderanno davvero memorabile la nuova edizione dell'evento, impreziosita dal poster firmato da Jamie Hewlett, creatore di Tank Girl.

Dal 1 al 4 maggio presso la Mostra d'Oltremare avremo dunque la possibilità di incontrare i già annunciati Tanino Liberatore - Magister 2025, l'illustratore americano Jon J. Muth, l'animatore Arthur De Pins, il co-creatore di The Boys Darick Robertson, il mangaka di Dr. Stone Boichi, l'illustratore della prima copertina di Harry Potter Thomas Taylor, l'autrice di webtoon Paskim, il co-creatore di The Nice House on The Lake Alvaro Martínez Bueno e la leggenda del fumetto e della satira Altan.

Dopodiché, come detto, sarà presente come ospite Yuji Horii, creatore di Portopia e Dragon Quest, ma anche Shin'ichi Sakamoto, uno degli autori di manga più premiati in Giappone, e il co-creatore di Rumble, James Harren.