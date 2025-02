In Monster Hunter Wilds è possibile modificare l'aspetto del cacciatore, ma solo la prima volta è gratis

Come segnalato da Kogath, un post pubblicato su X dal profilo giapponese di Monster Hunter conferma il ritorno del sistema dei poco apprezzati buoni per la modifica del personaggio già visti in World e Rise. Il primo set di "Grooming Ticket" (uno per il personaggio e uno per il compagno Felyne) per l'appunto sarà distribuito gratuitamente e i giocatori potranno riscattarlo tramite il proprio store digitale di riferimento (PlayStation Store, Xbox Store e Steam), mentre i successivi saranno a pagamento.

I prezzi dei buoni di modifica saranno come quelli World e Rise?

Per il momento Capcom non ha annunciato i prezzi per i buoni di modifica di Wilds, ma possiamo farci un'idea guardando ai precedenti due giochi della serie. In Monster Hunter World il primo ticket per modificare il personaggio, come accennato in precedenza, è gratis, mentre i successivi si pagano 2,99 euro l'uno, 4,99 per il bundle da due voucher e 6,99 euro per quello da tre. I prezzi sono gli stessi per i buoni di modifica per il compagno Felyne. Per quanto riguarda Rise esistono solo i voucher per il cacciatore e i prezzi sono fondamentalmente identici, tranne per il bundle da 3 ticket che costa leggermente meno, 5,99 euro anziché 6,99 euro.

Non si tratta di un sistema di monetizzazione particolarmente apprezzato da parte della community, specialmente dai cosiddetti "fashion hunter", che magari dopo centinaia di ore di gioco voglio rifare completamente il look del proprio cacciatore o cacciatrice.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 28 febbraio. Capcom ha annunciato un'estensione della seconda beta di questa settimana, ecco le nuove date e orari.