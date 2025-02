2K e Firaxis Games hanno annunciato che Sid Meier's Civilization 7 è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Switch. Si tratta del nuovo episodio di una serie estremamente popolare, capace di vendere finora oltre 73 milioni di copie in tutto il mondo.

Per la prima volta al debutto in contemporanea anche su console, Civilization 7 rappresenta "un momento incredibilmente speciale per 2K Games", visto che si pone come "un titolo che onora e arricchisce il patrimonio di uno dei franchise più amati nella storia dei videogiochi", ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K Games.

"La collaborazione con Firaxis, un team la cui creatività e passione sono ineguagliabili, è destinata a produrre un altro successo rivoluzionario che conquisterà i vecchi fan e ne attrarrà di nuovi", ha continuato Ismailer, confermando la fiducia del publisher nelle grandi capacità del team di sviluppo statunitense.

"Civilization VII è un elemento distintivo della nostra identità creativa in Firaxis, un team appassionato che spinge continuamente più in là i confini di ciò che i giochi strategici possono raggiungere", ha dichiarato Heather Hazen, direttrice di Firaxis Games.

"Abbiamo sviluppato il capitolo di Civilization più vasto e ambizioso di sempre e vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine alla community di appassionati che è cresciuta insieme a noi nel corso degli anni. È il momento di intraprendere insieme questo nuovo viaggio e ascoltare il richiamo della storia."