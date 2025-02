WhatsApp prova le etichette per i membri dei gruppi: ecco come dovrebbero funzionare

Come funzioneranno le etichette

Le etichette saranno personalizzabili e visibili solo all'interno del gruppo specifico in cui vengono assegnate, garantendo la privacy degli utenti in altre conversazioni. WhatsApp prevede di offrire la possibilità di digitare la propria etichetta personalizzata, invece di scegliere da un elenco predefinito. Ciò consentirà una maggiore flessibilità e una rappresentazione più precisa del ruolo di ciascun membro.

Le etichette nei gruppi WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Questa funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile in diversi contesti, come già sperimentato in altre app di messaggistica. Ad esempio, nei gruppi scolastici, le etichette potrebbero aiutare a distinguere tra genitori e insegnanti, mentre nei gruppi di lavoro potrebbero chiarire le responsabilità di ciascun membro. Inoltre, le etichette potrebbero semplificare la moderazione dei gruppi, consentendo di identificare facilmente gli amministratori e gli esperti di determinati argomenti.

Le etichette rimarranno associate al profilo dell'utente anche in caso di reinstallazione di WhatsApp, garantendo la continuità e la chiarezza all'interno dei gruppi nel tempo. Al momento, la funzionalità è in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Tuttavia, ci sono buone possibilità che arrivi a breve anche nella versione stabile.

Voi che cosa ne pensate? Sentite la mancanza delle etichette nei gruppi WhatsApp? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto si torna a parlare della terza spunta di WhatsApp, ma è ancora una bufala.