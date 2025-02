Un video gameplay di Monster Hunter Wilds mosta una caccia al Nerscylla

Oggi sono uscite delle nuove anteprime di Monster Hunter Wilds e anche dei nuovi filmati che mostrano in azione alcuni dei mostri presentati di recente da Capcom. In particolare di seguito possiamo guardare un video gameplay con una caccia al Nerscylla, una creatura di categoria Temnoceran, ovvero con caratteristiche aracnoidi.

Il repertorio di questo mostro è abbastanza variegato e include attacchi con le zampe anteriori uncinate, colpi in grado di avvelenare, schiacciate e ovviamente l'utilizzo di ragnatele per intrappolare e rallentare i movimenti delle prede o a mo' di liane per dondolarsi e scaraventarsi sui giocatori. All'occorrenza potremmo anche dovercela vedere con la sua numerosa cucciolata, che potrebbe rendere ancora più complicato il combattimento.