Kojima presenterà Death Stranding 2: On the Beach al SXSW 2025: vediamo la data

Durante lo Special Panel, Hideo Kojima condividerà nuovi dettagli su Death Stranding 2: On the Beach, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 nel corso dell'anno.

Kojima Productions - in collaborazione con PlayStation - ospiterà lo Special Panel di Death Stranding 2: On the Beach al festival SXSW 2025 di Austin, Texas, il 9 marzo.

L'evento di Death Stranding 2: On the Beach al SXSW 2025

La pagina ufficiale del sito di Kojima Productions spiega: "Kojima Productions ospiterà anche un esclusivo pop-up shop al SXSW che presenterà nuovo merchandise di Death Stranding 2: On the Beach, oltre a oggetti esclusivi che saranno disponibili solo al SXSW. Ulteriori informazioni sul pop-up shop saranno confermate a breve. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!".

"Nato nel 1987, il SXSW è cresciuto fino a diventare un fenomeno globale. L'evento, della durata di nove giorni, riunisce i migliori e i più brillanti esponenti del settore tecnologico, cinematografico, musicale e non solo. L'evento prevede discorsi, sessioni di conferenze, proiezioni di film, esibizioni musicali e mostre interattive sui media."

Il team descrive il videogioco in questo modo: "Death Stranding 2: On the Beach intraprende una missione stimolante di connessione umana al di là dell'UCA. Sam, con i suoi compagni, intraprende un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione. Unisciti a loro mentre attraversano un mondo assediato da nemici ultraterreni, ostacoli e una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci?".

Si pensa inoltre che potremo vedere qualcosa di Death Stranding 2: On the Beach durante il venturo State of Play, ma ci sarà spazio anche per i giochi Xbox?