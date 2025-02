Sam Altman su GPT-5: "Probabilmente sarà più intelligente di me"

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha recentemente sollevato una questione intrigante: GPT-5 potrebbe superare l'intelligenza umana? Durante un evento all'Università di Berlino, Altman ha chiesto ai presenti quanti si sentissero più intelligenti di GPT-4, e molte mani si sono alzate. Alla domanda successiva, su quanti credessero di essere ancora superiori a GPT-5, il numero di persone pronte a confermarlo è crollato. Altman stesso ha ammesso di non essere certo di poter competere con il suo stesso modello, sottolineando però che questo non lo preoccupa: "Se GPT-5 sarà davvero così avanzato, potremo utilizzarlo per ottenere risultati straordinari in ogni settore, dalla ricerca scientifica all'innovazione tecnologica".

GPT-4? “Imbarazzante” rispetto a ciò che verrà Altman non ha esitato a definire GPT-4 un modello limitato, dichiarando che sarà il meno avanzato che gli utenti OpenAI dovranno mai utilizzare. "Il nostro approccio è quello di migliorare costantemente, rilasciando nuove versioni in modo iterativo", ha spiegato, lasciando intendere che OpenAI non si fermerà con GPT-5. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Pur senza rivelare una data precisa, il CEO ha confermato che il modello è attualmente in fase di sviluppo e manterrà il brand "GPT" per garantire la continuità della piattaforma.