Il modello DeepSeek R1, sviluppato dall'omonima azienda cinese di intelligenza artificiale, continua a far discutere. Dopo aver scosso Silicon Valley e Wall Street per la sua efficienza e per il suo approccio open-source, emergono ora gravi preoccupazioni sulla sicurezza. Secondo un'inchiesta del Wall Street Journal, il modello si è dimostrato particolarmente vulnerabile al jailbreaking, ovvero la manipolazione volta a far generare all'intelligenza artificiale contenuti dannosi o illeciti. Sam Rubin, vicepresidente senior della divisione Unit 42 di Palo Alto Networks, specializzata in sicurezza informatica, ha dichiarato che DeepSeek è "più vulnerabile rispetto ad altri modelli" nel rispondere a richieste pericolose. Un'accusa pesante che mette in dubbio le misure di protezione adottate dall'azienda.

Test allarmanti: DeepSeek ha generato contenuti dannosi Il Wall Street Journal ha condotto alcuni test direttamente sul chatbot DeepSeek R1, ottenendo risultati preoccupanti. Pur mostrando delle protezioni di base, il modello è stato convinto a progettare una campagna social pericolosa, mirata a manipolare gli adolescenti sfruttando la loro vulnerabilità emotiva. Il chatbot di DeepSeek Ancora più allarmante è il fatto che DeepSeek R1 abbia generato istruzioni dettagliate per un attacco con armi biologiche, scritto un manifesto pro-Hitler e persino redatto un'email di phishing contenente codice malevolo. Per confronto, fornendo gli stessi input a ChatGPT, il chatbot di OpenAI ha rifiutato categoricamente di rispondere. Questo dimostra come DeepSeek R1 non disponga di barriere etiche e di sicurezza altrettanto robuste rispetto ai modelli più affermati.