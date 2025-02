Il creatore di Diablo critica i giochi moderni: sono troppo veloci, con troppi nemici e ridicoli

David Brevik è il creatore di Diablo . Non è più coinvolto con la serie (ora è il capo dell'editore indie Skystone Games), ma ovviamente ha la propria opinione sul modo in cui il franchise è proseguito. Parlando in una intervista con VideoGamer, ha criticato una specifica scelta fatta dagli attuali sviluppatori.

Le parole del creatore di Diablo

"Penso che i giochi di ruolo in generale abbiano iniziato a seguire questo stile: uccidere una marea di nemici dappertutto in modo estremamente rapido", ha detto Brevik. "Il tuo personaggio uccide ogni genere di cose per ottenere più bottino, per salire di livello, e lo schermo è disseminato di oggetti di cui non ti importa nulla".

Va precisato che il numero di nemici nei giochi originali di Diablo era notevolmente alto per l'epoca, ma Brevik ritiene che i giochi moderni abbiano imparato la lezione sbagliata. "Non trovo la progressione così personale e realistica come in Diablo 2. Il ritmo di Diablo 2 è fantastico", ha detto. "È uno dei motivi per cui ha resistito alla prova del tempo. È solo che non trovo molto allettante uccidere istantaneamente una marea di avversari, falciare ogni nemico, camminare per il livello e uccidere tutto. Non mi sembra un'esperienza piacevole. La trovo un po' stupida. Quando si accorcia il viaggio e lo si rende ridicolo, si sminuisce l'intera esperienza. Secondo me, hai sminuito l'intera esperienza".

"Penso che gli MMO abbiano parte della colpa", ha detto Brevik. "Quanto velocemente si può livellare? Quanto velocemente si può uccidere tutto? Tutto ruota intorno alla velocità e a cose del genere, ma in realtà credo che questo renda l'esperienza peggiore. E tendo a fuggire da questo approccio".

Alcuni giocatori però trovano i giochi troppo lenti e preferiscono usare scorciatoie anche proibite, come Elon Musk che ha ammesso di aver comprato dei personaggi di alto livello in Diablo 4 e Path of Exile 2.