Elon Musk ha ammesso di aver comprato dei personaggi di alto livello in Diablo 4 e Path of Exile 2

L'imprenditore, nonché neo uomo politico Elon Musk , ha confessato che il suo account di Path of Exile 2 è stato frutto di boosting . Ha ammesso anche di aver fatto lo stesso con l'account di Diablo 4 . Per "boosting" si intende che ha pagato altri giocatori per farlo crescere di livello. Musk ha anche detto di non avere nulla di cui scusarsi.

Un finto campione

Le domande sulle sue capacità con i videogiochi hanno iniziato a circolare da dicembre dello scorso anno, quando è stato bandito da Path of Exile 2. Nell'occasione lui disse che il provvedimento era arrivato per aver fatto troppe cose in tempi troppo brevi. Inoltre pubblicò uno screen su X affermando che non aveva usato macro.

Già all'epoca molti misero in dubbio le sue parole, ma la situazione con il tempo è solo peggiorata, fino ad arrivare a un suo recente live stream di Path of Exile 2, in cui ha mostrato di non conoscere le basi del gioco, pur utilizzando un personaggio di altissimo livello, con un equipaggiamento eccellente.

Dopo molte pressioni da parte della comunità dei videogiocatori, Musk ha deciso di confessare. Per farlo ha scelto lo youtuber NikoWrex, con cui ha scambiato alcuni messaggi privati, poi mostrati in pubblico. Quando gli è stato chiesto se avesse mai usato il boosting, Musk ha risposto con un'emoji "100", affermando che altrimenti sarebbe "impossibile" battere i giocatori asiatici e che è una pratica comune. Ha inoltre ammesso di aver utilizzato le stesse tattiche anche con il suo account di Diablo 4. Insomma, in entrambi i casi ha vantato dei risultati non suoi, per mettersi in mostra tra i videogiocatori, ipotizziamo per far crescere i suoi consensi.

Nel filmato, ha anche detto di essere lui a giocare durante i live stream in cui compare. Quando gli è stato chiesto se avrebbe chiesto scusa alla community di Path of Exile 2, ha risposto: "Per cosa dovrei scusarmi?" Pare quindi che, nel suo caso, i giocatori più sospettosi, come Asmongold, avessero ragione.