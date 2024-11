Ora Elon Musk è il giocatore di Diablo 4 più forte al mondo

Elon Musk , l'uomo più ricco del mondo, nonché CEO del social X, è diventato il giocatore di Diablo 4 più forte del mondo dopo aver finito un Pit di livello 150 del gioco in meno di due minuti. Evidentemente aveva fretta di raggiungere il risultato, prima di prendere il suo posto al Department of Government Efficiency nel nuovo esecutivo di Donald Trump.

L'amore per Diablo 4

L'amore di Musk per Diablo 4 è noto, come sono noti i suoi risultati ottenuti in più occasioni all'interno del gioco. Anche Joe Rogan, noto conduttore di podcast USA, è stato sorpreso quando, all'epoca di una trasmissione con ospite Musk, scoprì che era diciannovesimo tra i migliori giocatori di Diablo 4 del mondo. Ora però è primo in classifica. In realtà il risultato non è stato ancora confermato, ma quando lo sarà il balzo in classifica sarà enorme. Musk avrà sei secondi di vantaggio rispetto al secondo classificato.

"Si possono apprendere così tante lezioni dal fare speedrunning di un videogioco al livello di difficoltà massimo. Ti insegna a vedere la matrice, invece di limitarti a esistere nella matrice stessa. Diablo Tier 150 finito in meno di 2 minuti." ha scritto Musk su X, celebrando il risultato.

Per darvi un po' di contesto, l'Artificer's Pit dell'endgame di Diablo 4 è usato per misurare le capacità dei giocatori. Il sito Helltides tiene traccia delle partite migliori, gestendo la classifica.

Al momento la partita di Musk non è stata ancora inserita e il primo posto è ancora di tal Resistance, che ha concluso il Pit in 1:59. Musk ce l'ha fatta in 1:52.