PlayStation VR2 cala al prezzo più basso di sempre su Amazon per il Black Friday 2024

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via alla sua lunga lista di promozioni speciali. Dalle 00:01 del 21 novembre fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su tantissimi prodotti, tra tecnologia, videogiochi e non solo. Quali nello specifico? Tra i svariati prodotti in offerta su Amazon Italia durante questo periodo, possiamo ad esempio trovare un visore per la realtà virtuale di PlayStation 5, ovvero PS VR2 . Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. La promozione è valida fino a esaurimento scorte e non possiamo sapere quante unità saranno effettivamente disponibili per questo periodo del Black Friday.

Che cos'è PS VR2

PlayStation VR2 è il visore per la realtà virtuale di Sony e funziona con PS5 e PC (in quest'ultimo caso serve un adattatore). Permette di giocare una serie di giochi per la realtà virtuale, che non possono essere riprodotti solo con PS5, ma anche di usare modalità VR per videogiochi classici, come Resident Evil Village e No Man's Sky.

I contenuti della confezione di PS VR2

Nella confezione trovate il visore, con i due controller ufficiali, tutti i cavi e gli auricolari, con diversi tagli di adattatori per l'orecchio. PS VR2 supporta il tracciamento oculare intelligente, il feedback con vibrazione del visore, il feedback aptico e i grilletti adattivi nei controller.