Dead Island 2: la Day One Edition per PS5 al suo minimo storico su Amazon, a questo prezzo è imperdibile

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione davvero molto allettante per tutti i possessori di una PS5: Dead Island 2, in particolar modo la Day One Edition, viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 65% per un costo totale e finale di 10,99€, suo minimo storico sulla piattaforma! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure clicca sul box dedicato qui in basso per accedere alla pagina del prodotto: Questa particolare edizione di Dead Island 2 include il pacchetto Ricordi di Banoi, un omaggio al primo capitolo della saga. Al suo interno si trovano il Randello di Banoi, la Mazza da baseball Ricordi di Banoi, il vantaggio arma Equilibrio e la scheda abilità Spazio personale.
Dead Island 2: ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura porta i giocatori a esplorare HELL-A, una Los Angeles trasformata in scenario apocalittico e ricca di ambientazioni iconiche, tutte ora contaminate da orrore e caos. Il cuore del gioco rimane il combattimento corpo a corpo, studiato per essere tra le più intense e viscerali esperienze in prima persona disponibile.
A completare l'esperienza, la possibilità di scegliere tra sei personaggi differenti, ciascuno caratterizzato da personalità uniche e dialoghi propri. Per approfondire ulteriormente il titolo e per avere una visione globale di ciò che questo gioco ha da offrire, ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione proprio di Dead Island 2.