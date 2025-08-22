Dead Island 2: la Day One Edition per PS5 al suo minimo storico su Amazon, a questo prezzo è imperdibile

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione davvero molto allettante per tutti i possessori di una PS5: Dead Island 2, in particolar modo la Day One Edition , viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 65% per un costo totale e finale di 10,99€, suo minimo storico sulla piattaforma! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure clicca sul box dedicato qui in basso per accedere alla pagina del prodotto: Questa particolare edizione di Dead Island 2 include il pacchetto Ricordi di Banoi , un omaggio al primo capitolo della saga. Al suo interno si trovano il Randello di Banoi , la Mazza da baseball Ricordi di Banoi , il vantaggio arma Equilibrio e la scheda abilità Spazio personale .

Dead Island 2: ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura porta i giocatori a esplorare HELL-A, una Los Angeles trasformata in scenario apocalittico e ricca di ambientazioni iconiche, tutte ora contaminate da orrore e caos. Il cuore del gioco rimane il combattimento corpo a corpo, studiato per essere tra le più intense e viscerali esperienze in prima persona disponibile.

A completare l'esperienza, la possibilità di scegliere tra sei personaggi differenti, ciascuno caratterizzato da personalità uniche e dialoghi propri. Per approfondire ulteriormente il titolo e per avere una visione globale di ciò che questo gioco ha da offrire, ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione proprio di Dead Island 2.