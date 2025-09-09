Dead Island 2 ha raggiunto una quantità davvero enorme di giocatori: annunciati i lavori su Dead Island 3

L'editore Deep Silver e lo sviluppatore Dambuster Studios hanno festeggiato un traguardo davvero importante per Dead Island 2 , che ha raggiunto un numero davvero enorme di giocatori. Si parla infatti di ben 20 milioni di persone che hanno combattuto con gli zombi sulle spiagge insanguinate di Banoi, dimostrando la forza della serie, nonostante i problemi di sviluppo del gioco. Nello stesso annuncio, hanno confermato la lavorazione di Dead Island 3 .

Gli zombi piacciono

Da notare che si parla di numero di giocatori e non di copie vendute. Dead Island 2 è stato infatti dato a ottobre 2024 agli abbonati a PlayStation Plus di Sony (qualsiasi fascia), mentre a febbraio 2024 è stato incluso nel Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, dove è ancora presente.

Ciò non toglie che si tratta di un risultato ragguardevole.

Del resto i giocatori hanno dimostrato di amare la serie Dead Island sin dal suo debutto, avvenuto nel 2011. All'epoca era in mano a Techland, che ora sviluppa la serie Dying Light, sempre a base di zombi. Dead Island 2 è stato pubblicato ad aprile 2023, dopo aver cambiato più volte di mano.

Come dicevamo, è stato anche confermato lo sviluppo di Dead Island 3, di cui, naturalmente, non si sa niente: "Ma questo è ben lungi dall'essere la fine dell'apocalisse zombie. Dambuster Studios ha confermato oggi che il team è già al lavoro sul prossimo capitolo della saga di Dead Island, mantenendo per ora i dettagli sotto stretto riserbo. I fan possono stare tranquilli, però: l'epidemia non è finita."