Il supporto per AMD FSR 4 su PS5 Pro ha un periodo di uscita secondo un noto leaker

Secondo i rumor più recenti che stanno circolando in rete, la tecnologia di AMD FSR 4 sarà disponibile su PlayStation 5 Pro all'inizio del prossimo anno.

I dettagli del leak su AMD FSR 4 per PS5 Pro

Ricordiamo subito che Moore's Law is Dead è un noto e spesso affidabile leaker del mondo AMD e PlayStation, ma questo rimane un rumor e non una conferma ufficiale: quanto riportato potrebbe essere scorretto o, molto semplicemente, AMD e Sony potrebbero cambiare i propri piani in qualsiasi momento nel corso dei prossimi mesi.

Sappiamo che l'AMD FSR 4 è in arrivo su PS5 Pro, poiché Mark Cerny di Sony lo ha confermato per il 2026, ma non abbiamo l'ufficialità che il tutto avverrà a inizio anno prossimo, quindi la specifica di Moore's Law is Dead è un rumor.

Inoltre, sebbene ufficiale, non è noto esattamente in quali misure sarà sfruttato l'AMD FSR 4 e in che modo i giochi ne beneficeranno: dovremo vedere quanto impatto avranno la Super Resoluzioni con IA e il Frame Generation. Inoltre, tutto dipenderà dagli sviluppatori e dal loro supporto alla versione PS5 Pro dei videogiochi: pare ad esempio che i giochi già disponibili richiederanno una patch per poter sfruttare FSR 4. Non ci resta che attendere e scoprirlo.