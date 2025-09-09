Kingdom Come: Deliverance 2 ha ricevuto la gigantesca patch 1.4 e un nuovo DLC

Warhorse Studios ha annunciato il lancio della patch 1.4 di Kingdom Come: Deliverance 2 , che apporta una grande quantità di modifiche e miglioramenti al gioco e introduce un nuovo DLC, chiamato Legacy of the Forge . Naturalmente non mancano bug risolti e un miglioramento generale delle performance. Ma andiamo con ordine.

Tante novità

La novità più rilevante è senza dubbio "Legacy of the Forge", che amplia la storia e introduce meccaniche legate alla gestione della fucina di Henry. È un'aggiunta pensata per chi ama immergersi nella vita quotidiana medievale e nelle attività economiche dell'epoca, che aggiunge un lato gestionale niente male al gameplay.

Il nuovo DLC di Kingdom Come: Deliverance 2 ci trasforma in fabbri

Un'altra novità rilevante è l'aggiornamento della modalità fotografica, ora più potente e flessibile, con più opzioni per inquadrare e personalizzare le proprie foto. Chi ama immortalare i panorami della Boemia virtuale di Kingdom Come: Deliverance 2 sarà contento.

Sul fronte del gameplay, ci sono tanti ritocchi al bilanciamento. Il perk dedicato alle armi da asta ora è più utile, rendendo questi strumenti più divertenti da usare. Le alabarde sono diventate molto più resistenti. Henry ha persino riacquisito la capacità di cucinare le uova. Alcuni oggetti e set di armature sono stati riequilibrati, altri resi più facili da trovare nei negozi e nel mondo di gioco. Anche la durabilità delle bevande alcoliche è stata migliorata, così che non vadano a male troppo in fretta.

Sono stati corretti molti bug e glitch, come quello che faceva scappare gli animali al caricamento del gioco e alcune animazioni. Insomma, vi conviene scaricare la patch 1.4, anche se è decisamente grossa.