AMD supporta FSR 4 su tanti nuovi giochi: ecco come attivare l'upscaling IA su quelli con FSR 3.1 e DirectX 12

Con l'aggiornamento di settembre, AMD ha reso possibile abilitare FSR 4 nella maggior parte dei giochi che già supportano la versione 3.1 tramite DirectX 12. Si tratta di un'evoluzione attesa da mesi: la tecnologia è stata presentata ufficialmente a marzo insieme alle schede grafiche RX serie 9000, ma finora la compatibilità era rimasta limitata a pochi titoli.

FSR 4 si colloca come alternativa diretta al DLSS 4 di Nvidia, con cui condivide l'obiettivo di combinare prestazioni elevate e qualità visiva. Il sistema sfrutta algoritmi di machine learning per prevedere e compensare la perdita di dettagli che si verifica durante il rendering a risoluzioni più basse, generando fotogrammi aggiuntivi e migliorando la nitidezza dell'immagine. L'approccio punta quindi a ridurre l'impatto sul frame rate mantenendo un livello di fedeltà grafica prossimo al nativo.