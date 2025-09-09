Una demo di Digimon Story: Time Stranger sarà disponibile a breve

Bandai Namco e Media.Vision hanno annunciato l'arrivo a breve di una demo di Digimon Story: Time Stranger per bocca del producer del gioco, Ryosuke Hara, che tuttavia non ha fornito una data precisa.

Con il Tokyo Game Show alle porte, esiste tuttavia la concreta possibilità di uno shadow drop proprio nel corso dell'evento; anche perché l'uscita di Time Stranger si avvicina a grandi passi: è fissata al prossimo 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Nuovo capitolo di una delle più interessanti serie videoludiche dedicate ai Digimon, Time Stranger punterà a migliorare e arricchire la formula già esplorata in Cyber Sleuth e Hacker's Memory, focalizzandosi anche stavolta sulla narrazione e sul viaggio fra mondi paralleli.

La trama del gioco ruota attorno a un misterioso fenomeno che minaccia sia la nostra realtà che il Digital World, e che dovremo cercare di sventare nei panni di un giovane hacker che scopre di potersi spostare da una dimensione all'altra.