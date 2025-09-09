Michelle Johnston Holthaus, responsabile dei prodotti, lascia Intel dopo 30 anni: altri cambiamenti in arrivo

Michelle Johnston Holthaus lascia il suo incarico dopo ben 30 anni di attività in Intel. L'amministratrice delegata di Intel Products rimarrà infatti come consulente strategico, ma nell'azienda sono diversi i cambiamenti in atto, partendo dalla precedente carica di amministratore delegato di Lip-Bu Tan. Intel ha infatti annunciato diverse novità, tra cui la creazione di un gruppo centrale di ingegneri con focus sul settore dei semiconduttori per clienti esterni. Ci saranno anche delle new entry, come Kevork Kechichian in qualità di responsabile del gruppo data center. Facciamo il punto della situazione.

Intel rinnova i vertici: ecco i nuovi ruoli Kevork Kechichian, come vi abbiamo già anticipato, è stato nominato responsabile del gruppo Data Center Group (DCG). Si tratta di una figura particolarmente rilevante che arriva da ARM, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, e si occuperà principalmente delle soluzioni server e cloud su processori Intel Xeon. Michelle Johnston Holthaus si prepara a lasciare l'azienda, ma nei prossimi mesi continuerà a coprire il ruolo di consulente strategico, mentre Srinivasan "Srini" Iyengar guiderà il nuovo Central Engineering Group, che si occuperà di soluzioni custom nel settore hyperscale. Intel Inoltre, Jim Johnson si occuperà del Client Computing Group (CCG) e supervisionerà il lancio di Panther Lake. Anche lui vanta ben 40 anni di carriera nell'azienda. Infine, Naga Chandrasekaran si occuperà di più servizi, quindi sviluppo, produzione e go-to-market. Ricordiamo che ricopre già il ruolo di COO e CTO in Intel Foundry. Intel nomina Lip-Bu Tan come nuovo CEO: il futuro della compagnia è in gioco