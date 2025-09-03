Intel spende più di tutti, ma ha risultati peggiori di TSMC e Samsung nella produzione di chip

Secondo dati citati dal quotidiano coreano JoongAng Daily e basati sulle analisi di TechInsights, Intel ha superato tutti i principali rivali per investimenti in ricerca e sviluppo, con una spesa di circa 16 miliardi e 550 milioni di dollari nell'ultimo anno (più di 14 miliardi di euro). Nonostante l'impegno, l'azienda statunitense fatica però a proporre soluzioni capaci di rivaleggiare con le tecnologie più avanzate di TSMC e Samsung.

La strategia di Intel è legata allo sviluppo del nodo 18A, un processo produttivo che dovrebbe riportare la società in prima linea nella miniaturizzazione dei transistor. Le difficoltà di rendimento e di capacità produttiva, però, hanno rallentato il percorso, mettendo in luce il divario accumulato rispetto ai concorrenti asiatici. L'investimento resta comunque cruciale per il posizionamento strategico dell'azienda, considerata un asset fondamentale per l'industria statunitense dei chip.