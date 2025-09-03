Un nuovo modello di PS5 sarebbe in arrivo, con SSD più piccolo per contenere i costi: data d'uscita e prezzo

La nuova PS5 Slim digitale dovrebbe rappresentare una ulteriore evoluzione del design introdotto per la prima volta nel novembre 2023, quando Sony ha lanciato la linea "Slim" con il cosiddetto "D-Chassis" che ha ridotto un po' le impressionanti dimensioni della versione iniziale della console.

Il leaker "Billbil-kun", diventato ormai una sorta di garanzia per quanto riguarda le anticipazioni sui prodotti in uscita sul mercato, ha svelato il possibile arrivo di un nuovo modello di PS5 Slim che, per contenere il prezzo, potrebbe presentarsi con una caratteristica ridotta: un SSD più piccolo . Vediamo anche la presunta data di uscita e il prezzo .

La riduzione riguarderebbe solo il modello Digital

Secondo quanto riferito da Billbil-kun su Dealabs, pare che il nuovo modello di PS5 Slim sia contraddistinto dal codice identificativo CFI-2100, che potrebbe corrispondere a una revisione anche nel design con il passaggio alla versione "Chassis E", ma non è chiaro se vi siano delle variazioni visibili nella forma.

PS5 Slim Digital

Quello che invece dovrebbe cambiare in maniera evidente è la capacità dell'SSD: secondo quanto riferito, il nuovo modello di PS5 Slim Digital dovrebbe tornare a 825 GB di spazio disponibile su SSD, come nella versione iniziale della console.

La precedente revisione "Chassis D" aveva infatti incrementato lo spazio disponibile nell'SSD a 1 TB, con un cambiamento che era stato ben accolto dopo le critiche alla ridotta capacità dell'archivio sulla prima versione di PS5, ma evidentemente la prossima revisione tornerà indietro su questo aspetto.

Il motivo di questo downgrade sarebbe da ricercarsi, molto probabilmente, nella volontà di contenere i costi di produzione, evitando in questo modo di incappare in un ulteriore incremento di prezzo di PS5, che sarebbe nel caso il terzo aumento in una singola generazione dopo quello recentemente avvenuto in USA.

A quanto pare, però, questa riduzione nella capacità dell'SSD colpirebbe solo PS5 Slim Digital, mentre la versione Standard con il lettore disco, anche questa in procinto di passare alla nuova revisione, manterrebbe l'archivio da 1 TB.

In base a quanto riferito dal leaker, la data di uscita in Europa di questa presunta nuova PS5 Slim sarebbe fissata per il 13 settembre, mantenendo il prezzo di 499€.