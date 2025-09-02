Sony regala $100 se comprate una nuova PS5, ma la promozione è così limitata che nessuno di noi vi accederà

L'impressione è che sia un modo per controbilanciare l'impatto negativo causato dal recente aumento di prezzo della console , come conseguenza dei dazi di Trump .

Come forse avrete già intuito dal fatto che il credito è in dollari, si tratta di una promozione valida solo per gli USA e, tra l'altro, solo per alcuni utenti selezionati come indicato dalla pagina ufficiale di Sony.

Sony vuole convincere più giocatori possibili ad acquistare un PS5 e ha deciso di dare il via a una nuova promozione : se comprate e attivate una nuova PS5 entro il 20 settembre, ricevere 100 dollari di credito per il PS Store, che permettono in pratica di comprare subito un AAA a prezzo pieno e un indie o svariati videogiochi a prezzo scontato.

Come funziona la promozione per PS5

In ogni caso, nel raro caso che ci siano lettori italiani che si trovano negli USA, spieghiamo nel dettaglio come funziona. Oltre a ricevere l'invito per la promozione (controllate per bene l'email associata al vostro account PSN) dovete avere almeno 18 anni e dovete comprare e attivare una nuova PS5 entro il 20 settembre. Il credito in regalo è assegnato in una sola transazione e una sola volta per ogni account (non potete quindi comprare più console con lo stesso account, non che abbia senso).

Inoltre, dovete richiedere i crediti entro il 20 settembre e per farlo pare che si debba andare nel negozio della console e cliccare "riscatta" dove indicato: non è chiaro esattamente dove dovrebbe apparire questo pulsante, in realtà, stando alle spiegazioni ufficiali di Sony, ma supponiamo che la promozione si attivi in automatico e venga segnalata per gli utenti selezionati.

Ovviamente le console usate o ricondizionate non sono valide per la promozione, quindi non cercate di comprare tali modelli. Come detto, si tratta di una promozione limitata agli USA e non crediamo dobbiate avere grandi speranze di vederne l'arrivo anche in Italia.