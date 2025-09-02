Ci sarebbe un Rayman Remake in sviluppo, da cui dipenderebbe un possibile Rayman 4, per un leaker

Nella ricostruzione generale di cosa bolle in pentola all'interno di Ubisoft, il giornalista/leaker Tom Henderson spiega qualcosa sul "futuro di Rayman", sostenendo che prima di un nuovo capitolo ci sarebbe un Rayman Remake in sviluppo, da cui dipenderebbe un eventuale Rayman 4.
Tutto questo arriva in seguito all'evento Rayman Alive 2025 da cui sono emerse alcune informazioni sulla serie, tra le quali anche la conferma che il "futuro di Rayman" è ora nelle mani di Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier attraverso progetti non ancora annunciati, come confermato dalla stessa compagnia in occasione del 30° anniversario della serie.
Si pensava che tale progetto fosse un nuovo capitolo, ma la questione sembra sia più complessa e sfaccettata, visto che ci sarebbero più progetti collegati tra loro, almeno due, a partire da un remake che sarebbe alquanto vicino.
Prima il Remake, poi (forse) il nuovo capitolo
L'idea di un Rayman Remake era già emersa nelle voci di corridoio l'anno scorso, e la questione viene confermata dal nuovo articolo di Henderson, nel quale riferisce anche che il rifacimento sarebbe in arrivo nel 2026, dunque non molto lontano.
Il remake sarebbe noto internamente con il nome in codice "Steambot", con il progetto che starebbe andando "incredibilmente bene" secondo fonti vicine alla questione, in base a quanto riferito da Insider-Gaming.
Contemporaneamente, sarebbero stati avviati anche dei lavori preliminari sul nuovo capitolo, che viene identificato come Rayman 4, evidentemente escludendo Rayman Origins e Legends dalla numerazione standard della serie.
L'effettivo compimento di quest'ultimo progetto, però, sarebbe legato al successo del Remake, che dunque diventerebbe fondamentale per capire quale possa essere il futuro di Rayman.