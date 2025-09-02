Ci sarebbe un Rayman Remake in sviluppo, da cui dipenderebbe un possibile Rayman 4, per un leaker

Nella ricostruzione generale di cosa bolle in pentola all'interno di Ubisoft, il giornalista/leaker Tom Henderson spiega qualcosa sul "futuro di Rayman", sostenendo che prima di un nuovo capitolo ci sarebbe un Rayman Remake in sviluppo, da cui dipenderebbe un eventuale Rayman 4.

Tutto questo arriva in seguito all'evento Rayman Alive 2025 da cui sono emerse alcune informazioni sulla serie, tra le quali anche la conferma che il "futuro di Rayman" è ora nelle mani di Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier attraverso progetti non ancora annunciati, come confermato dalla stessa compagnia in occasione del 30° anniversario della serie.

Si pensava che tale progetto fosse un nuovo capitolo, ma la questione sembra sia più complessa e sfaccettata, visto che ci sarebbero più progetti collegati tra loro, almeno due, a partire da un remake che sarebbe alquanto vicino.