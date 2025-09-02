Assassin's Creed Shadows Limited Edition per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile Assassin's Creed Shadows Limited Edition per PS5 a 49,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 58,99 € e il prezzo consigliato di 79,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 38%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti della Limited Edition di Assassin's Creed Shadows
La Limited Edition include diversi contenuti, tra cui il gioco base, Il Pacchetto personaggio Sekiryū, con set attrezzatura e armi per Naoe, la Bestia Sekiryū e l'oggettino Dente del drago. In questa nuova avventura vestirete i panni di Yasuke, potente samurai, o Naoe, una shinobi.
Come sempre, aspettatevi un mondo pieno di ambientazioni da esplorare, nuove storie da scoprire e un combattimento che fonde la furtività con l'agilità. Potrete anche costruire e personalizzare il rifugio della vostra lega di Shinobi, dove potrete addestrare nuove reclute e costruire l'attrezzatura. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.