Il film di Call of Duty di Paramount e Activison è ufficiale: mira a essere epico come Top Gun: Maverick

Secondo i dettagli dell'accordo tra le due compagnie, Paramount svilupperà, produrrà e distribuirà un film live-action che avrà l'obiettivo di " creare un'esperienza cinematografica che onori l'universo narrativo e lo stile che hanno reso Call of Duty un fenomeno culturale, entusiasmando sia i fan di lunga data che un nuovo pubblico."

Paramount e Activision , tramite un comunicato ufficiale, hanno svelato di aver trovato un accordo per la produzione di un film dedicato alla saga videoludica di Call of Duty .

Le dichiarazioni delle due compagnie

Il CEO di Paramount, David Ellison, ha spiegato di essere un fan di lunga data di Call of Duty e che considera questa pellicola un sogno che si avvera. Fa inoltre una grande promessa: afferma che la pellicola sarà prodotta con lo stesso impegno profuso su Top Gun: Maverick e che il risultato mirerà a un livello di cinematograficità che rispetti ciò che i videogiochi hanno sempre mostrato.

Rob Kostich, Presidente di Activision, ha invece spiegato che Paramount è certamente il partner ideale per la produzione di un film di Call of Duty per il grande schermo. Inoltre, ha indicato che le due compagnie hanno un solo "semplice" obiettivo: creare un film blockbuster che non sarà mai dimenticato e che ispirerà nuovi fan. Ovviamente il senso è che Activision vede le potenzialità per attirare nuovi giocatori sulla serie per PC, console e mobile grazie alla pellicola.

Ricordiamo poi che la campagna di Call of Duty: Black Ops 7 sarà interamente cooperativa e avrà un cast hollywoodiano.