Il film di Call of Duty di Paramount e Activison è ufficiale: mira a essere epico come Top Gun: Maverick

Call of Duty diventerà un film, è ufficiale: a occuparsene saranno ovviamente Activision e Paramount, che promette una pellicola di qualità tanto quanto Top Gun: Maverick.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2025
Price in Call of Duty Modern Warfare
Call of Duty: Black Ops 7
Paramount e Activision, tramite un comunicato ufficiale, hanno svelato di aver trovato un accordo per la produzione di un film dedicato alla saga videoludica di Call of Duty.

Secondo i dettagli dell'accordo tra le due compagnie, Paramount svilupperà, produrrà e distribuirà un film live-action che avrà l'obiettivo di "creare un'esperienza cinematografica che onori l'universo narrativo e lo stile che hanno reso Call of Duty un fenomeno culturale, entusiasmando sia i fan di lunga data che un nuovo pubblico."

Le dichiarazioni delle due compagnie

Il CEO di Paramount, David Ellison, ha spiegato di essere un fan di lunga data di Call of Duty e che considera questa pellicola un sogno che si avvera. Fa inoltre una grande promessa: afferma che la pellicola sarà prodotta con lo stesso impegno profuso su Top Gun: Maverick e che il risultato mirerà a un livello di cinematograficità che rispetti ciò che i videogiochi hanno sempre mostrato.

Rob Kostich, Presidente di Activision, ha invece spiegato che Paramount è certamente il partner ideale per la produzione di un film di Call of Duty per il grande schermo. Inoltre, ha indicato che le due compagnie hanno un solo "semplice" obiettivo: creare un film blockbuster che non sarà mai dimenticato e che ispirerà nuovi fan. Ovviamente il senso è che Activision vede le potenzialità per attirare nuovi giocatori sulla serie per PC, console e mobile grazie alla pellicola.

Ricordiamo poi che la campagna di Call of Duty: Black Ops 7 sarà interamente cooperativa e avrà un cast hollywoodiano.

Segnalazione Errore
