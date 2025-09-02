Un collezionista ha trovato il gioco per Nintendo Famicom "più raro" della storia a un prezzo ridicolo

Il gioco è un titolo tipo Go, ovvero uno strategico da tavolo nato in Cina ed evolutosi poi in vari filoni, adattato anche in forma videoludica negli anni e giunto su Famicom, la versione nipponica del NES a 8-bit, nei primi anni 90.

L'account X di Retronauts riporta un caso che potrebbe scatenare l'invidia di numerosi appassionati, considerando che un collezionista pare sia riuscito a trovare quello che è da alcuni considerato il gioco Nintendo Famicom "più raro" della storia a un prezzo veramente ridicolo .

L'imbarazzo del negozio

Per la precisione, 囲碁名鑑, o "Igo meikan", è uscito originariamente nel 1990 pubblicato da Hector per Famicom, e per questioni probabilmente di tiratura è diventato uno dei titoli più rari per tale console, almeno al giorno d'oggi.



Il titolo di "più raro" è tutto da verificare, ma si tratta comunque di un gioco che viene venduto in certi casi per centinaia o addirittura migliaia di dollari tra collezionisti, dunque è evidente l'affare fuori dal comune che l'acquirente è riuscito a fare in questo caso.

La cartuccia è stata venduta da Pink Gorilla Games, negozio che ha peraltro commentato l'accaduto nelle ore successive, una volta accortosi della situazione che, evidentemente, era sfuggita di mano.

"Beh, che imbarazzo", ha scritto un portavoce del negozio, "Mi chiedo come sia stato stabilito quel prezzo. O si tratta di un errore nel decimale, oppure tutti i nostri dipendenti sono nuovi e hanno fatto un po' di confusione".

In ogni caso, il negozio si è comunque congratulato con l'acquirente, evidentemente rendendosi conto dell'errore fatto, tanto più che, a quanto pare, il gioco era rimasto in magazzino per alcuni mesi ma, evidentemente, nessuno si era accorto dell'incongruenza sul prezzo.