Ayaneo "Code R" è una nuova console portatile per il retrogaming che promette prezzo basso ma alta qualità

Ayaneo ha lanciato in questi anni davvero una grande quantità di hardware, con diverse soluzioni dedicate soprattutto all'emulazione e al retrogaming: tra le novità in arrivo ce n'è una particolarmente interessante chiamata "Code R", almeno come nome provvisorio, una console portatile che promette di arrivare sul mercato con un prezzo basso ma con un'alta qualità.
In effetti, le console Ayaneo sono spesso basate su hardware di notevole livello, ma possono anche presentarsi con dei prezzi alquanto alti, dunque il fatto che questa nuova console portatile punti soprattutto a un prezzo accessibile la rende particolarmente interessante.
Per il momento non ci sono molte informazioni al riguardo, tranne il fatto che questa Code R sia considerata un modello entry level, che dovrebbe dunque proporsi come una delle console a prezzo più basso dell'offerta Ayaneo, con un'idea della forma che può arrivare dall'immagine pubblicata dalla compagnia.
Una soluzione portatile e accessibile
Come risulta visibile qui sotto dalla silhouette appena accennata, Code R sembra essere una console portatile disposta in orizzontale, con il display posto al centro i controlli ai lati, sullo stile classico di Game Boy Advance o Game Gear.
In base a quanto riferito, lo schermo sembra essere 4:3, riprendendo dunque il formato più adatto ai giochi "d'epoca", mentre le dimensioni del display sembrano essere piuttosto piccole, forse inferiori ai 5 pollici.
Considerando che il prezzo potrebbe piazzarsi sotto a quello dei portatili della serie Konkr, è possibile che Code R venga immessa sul mercato a un prezzo compreso tra i 150 e i 200 dollari, con una soluzione piuttosto accessibile per Ayaneo, in attesa di capire meglio le caratteristiche di questa console portatile.