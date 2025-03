Ayaneo Pocket S2 è stata presentata ufficialmente, ecco i dettagli

Ayaneo Pocket S2 è stata presentata ufficialmente alla GDC 2025 di San Francisco: si tratta di una nuova console basata su Android, la prima a utilizzare la piattaforma qualcomm Snapdragon G3 Gen3 per offrire prestazioni di alto livello.

La componentistica di Ayaneo Pocket S2 consente infatti un miglioramento del 30% per quanto concerne le performance della CPU e del 28% per quanto riguarda la GPU rispetto al modello precedente, portando sullo schermo una grafica più fluida e potendo contare su di un'efficienza energetica ottimizzata.

Equipaggiato con uno schermo IPS TrueColor da 6,3 pollici con risoluzione 1440p, l'handheld supporta addirittura il ray tracing grazie all'accelerazione hardware e in combinazione con la tecnologia Snapdragon Game Super Resolution.

Oltre alla componentistica, Ayaneo Pocket S2 si distingue anche per il design: il dispositivo è dotato di un telaio in metallo lavorato con tecnologia CNC, che conferisce al prodotto una solidità di livello premium, mentre la scocca ergonomica assicura il massimo comfort in qualsiasi situazione.