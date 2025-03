Ayaneo Pocket S2 è una nuova console portatile Android che verrà presentata presto, con un processore notevole

Non ci sono ulteriori informazioni al riguardo, ma il dispositivo si presenta come nuova versione del già noto Ayaneo Pocket S, che già a sua volta rappresentava una soluzione high end per il gaming su tale sistema operativo.

La presentazione ufficiale di Ayaneo Pocket S2 è prevista per le prossime ore nel corso della GDC 2025, proprio per la giornata di oggi: come riferisce il post pubblicato su X dalla compagnia, l'evento è fissato per il 17 marzo e andrà dunque in scena nella serata, con annuncio e dimostrazione della nuova console.

Ayaneo Pocket S2 sta per essere ufficialmente presentata dalla compagnia cinese, e si tratta di una nuova console portatile Android che si presenta molto interessante visto anche che dovrebbe contenere un processore di una certa importanza, definito come la "piattaforma flagship di Qualcomm" per quanto riguarda il gaming.

Una macchina potente

Anche Ayaneo Pocket S2 non si mette dunque in diretta concorrenza con prodotti come Steam Deck, ASUS ROG Ally e Lenovo Legion GO, in quanto si tratta di una macchina che è studiata principalmente per il gaming mobile, essendo basata su Android, ma è comunque una soluzione molto interessante.



Studiata soprattutto per il pubblico asiatico, è comunque una piattaforma decisamente potente, che dovrebbe consentire facilmente anche l'uso di emulatori e ovviamente il gioco attraverso cloud gaming sui servizi in abbonamento come Game Pass e GeForce NOW, presentandosi piuttosto versatile.

Resta da capire quali siano le caratteristiche hardware, con una probabile nuova versione del SoC Qualcomm destinata a succedere alla potente piattaforma Snapdragon G3x Gen 2 già alla base del primo modello di Ayaneo Pocket S.