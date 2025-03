WWE 2K25 batte Monster Hunter Wilds nella classifica UK, Astro Bot rimonta grazie al nuovo bundle di PS5

Astro Bot torna in top 10

Interessante anche vedere Astro Bot passare dalla diciannovesima alla quinta posizione, un balzo importante che supponiamo sia dovuto in buona parte al lancio del nuovo bundle di PS5 Standard e Digital con inclusa una copia del platform di Team Asobi. Per il resto la classifica non presenta grossi stravolgimenti, con il resto della top 10 dominata principalmente da giochi per Nintendo Switch, come Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Party Jamboree.

Astro Bot alle prese con un boss piovra